IL PROGETTO TREVISO Ore 9,30: Sandro Zampese, assessore en plein air, incontra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Ore 9,30: Sandro Zampese, assessore en plein air, incontra i negozianti e residenti di viale Monte Grappa per proporre il progetto di una nuova rotatoria per disciplinare il traffico tra viale Monte Grappa, viale 24 maggio, via Cattaneo e via 15 luglio. Un tavolino di fronte a Degusto e il progetto è servito. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta straordinaria di ieri mattina e parteciperà al bando della Regione Veneto, con cui Palazzo Balbi intende promuovere...