CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO OpenFood non sarà solo una fiera. È il progetto apripista per una definitiva rigenerazione di due maxi capannoni alla ex Pagnossin. Che diventeranno uno stabile market dell'enogastronomia di lusso. Rivoluzione in corso nell'ex stabilimento di ceramica oggi proprietà di Damaso Zanardo. Una delibera di giunta proposta dall'assessorato al commercio e approvata pochi giorni fa ha sancito il definitivo cambio di destinazione per una parte della ex Pagnossin. Due capannoni che sorgono sul versante nord saranno interamente...