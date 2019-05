CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTO TREVISO No a nuovi bar in centro. Sì alla piccola elettronica, ai negozi di vicinato, ai servizi green. Il finanziamento sale, 150 mila euro rispetto agli 80 mila previsti. E l'avvio definitivo è previsto tra al fine dell'estate e l'autunno. Il bando negozi inaugura concretamente il progetto Urbecom. Sarà una commissione tecnica a selezionare le attività da sostenere. Ma la linea è tracciata. Con la riunione di oggi in Ascom, il progetto Urbecom si orienterà anzitutto agli immobili sfitti. Un bando ad hoc, differenziato tra...