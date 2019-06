CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Manutenzioni in corso alla caserma Piave: cosa si cela dietro questo inizio di restyling? Nei giorni scorsi gli esterni dell'ala della ex caserma Piave chiusa da tempo, la parte militare vera e propria attigua a via Monterumici, sono stati interessati da un micro cantiere per la tinteggiatura. Il Comune ha iniziato la manutenzione degli esterni e ha messo mano anche all'area interna. Manutenzione ordinaria o qualcosa di diverso? Per ora sono stati coperti graffiti e murales e il muro esterno è tornato all'originario color...