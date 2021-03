Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO Lo streaming come opportunità di sperimentazione, i cartoon dai contenuti spassosi ma educativi come antidoto ai messaggi alla deriva dei social. La pandemia non ferma il Gruppo Alcuni, tra le più importanti società europee nel settore della ideazione e produzione di cartoon per bambini fondata a Treviso nel 1973 da Sergio e Francesco Manfio e Laura Fintina. La loro nuova serie Leo da Vinci, diretta da Sergio Manfio e...