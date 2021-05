Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOTREVISO L'obiettivo è ambizioso, trasformare «Treviso nel punto di riferimento nazionale per la lirica e per i giovani talenti». Il sindaco Conte guarda avanti, e la presentazione della 49. edizione del concorso per cantanti lirici Toti Dal Monte, dal 7 al 12 giugno al Del Monaco, rappresenta il miglior palcoscenico per annunciare il progetto, condiviso anche dallo Teatro Stabile del Veneto. «Ci sono tutte le condizioni perchè...