IL PROGETTO

TREVISO L'edifico non avrà una grande storia, ma è molto noto perché tutti i trevigiani, uscendo dalle Fiere di San Luca (quando ancora si potevano fare) ci sono passati davanti almeno una volta. Si tratta dell'immobile in via Sant'Ambrogio di Fiera, destinato a cambiare aspetto per via di un progetto di riqualificazione e ampliamento approvato di recente dall'amministrazione comunale. La proprietà vuole ampliare l'immobile, così come consentito dalla normativa regionale, approfittando dello spazio sul retro. L'aggiunta sarebbe di 452,34 metri cubi, che si andranno a sommare ai 5.580,28 già esistenti.

L'ITER

L'idea progettuale è quella di non solo aggiungere un'ala che ospiterà spazi commerciali, direzionali e residenze, e per cui è stato ottenuto anche il via libera dal confinante Parco del Sile, ma anche di migliorare l'impiantistica dell'intero complesso, a partire dal sistema di riscaldamento decisamente rivolto all'energia pulita. Nel progetto passato per commissione urbanistica e consiglio comunale, si nota un tetto costellato da pannelli solari. Il progetto ha ottenuto tutti i pareri favorevoli necessari e, dopo l'ok dell'amministrazione, ha la strada spianata verso la posa della prima pietra.

I DETTAGLI

Andando nello specifico, l'intervento prevede il recupero e la riqualificazione dei fabbricato già visibile. L'ampliamento, come detto, sarà di 452,34 metri cubi, circa 8,11 % del volume esistente. Nella nuova ala ci sarà spazio per un'unità commerciale; due unità direzionali e 11 unità immobiliari destinate alla residenza. Poi c'è l'aspetto legato alla riqualificazione. Il progetto infatti punta alla riqualificazione estetica, architettonica, termo-acustica, impiantistica ed energetica dell'intero complesso che avverrà, assicura la proprietà nella relazione tecnica, attraverso l'utilizzo di impianti ad elevata prestazione e dotati di tecnologie eco sostenibili.

P. Cal.

