IL PROGETTO

TREVISO Il progetto della ciclopolitana prende ufficialmente il via. Giovedì scorso la giunta ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio. Un piccolo passo a dire il vero: circa 30mila euro per realizzare un centinaio di nuovi cartelli stradali da piazzare lungo le piste ciclabili cittadine. Ma un passo significativo perché il voto di sindaco e assessori è il segnale che dalle chiacchiere si sta passando ai fatti concreti. I cartelli sono già stati disegnati e approvati, devono essere materialmente realizzati. Poi verranno collocati in punti strategici lungo i tragitti che dai quartieri periferici arrivano in centro. «Indicheranno direzione e distanza dai principali luoghi della città - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi, regista dell'operazione - e avranno numerazioni colori diversi a seconda del tragitto, proprio come una metropolitana. Ma a due ruote».

L'IDEA

Ca' Sugana ha scommesso molto sulla mobilità lenta a pedali. La ciclopolitana, assieme alla rivoluzione in arrivo nel trasporto pubblico, rappresenta il cuore del Pums (Piano urbano per la mobilità sostenibile) che racchiude anche un altro capitolo fondamentale per la città come il nuovo piano della sosta. Entro fine mese tutto il dossier approderà in giunta per un primo esame. Intanto si inizia a costruire la rete di piste ciclabili. «La cartellonistica - spiega De Checchi - rappresenta un passaggio importante per armonizzare i percorsi ciclabili che già esistono. Contestualmente verrà realizzata anche la segnaletica orizzontale, fondamentale perché ogni linea della ciclopolitana avrà un colore diverso». De Checchi chiarisce poi un concetto: «Premesso che alcuni tratti andranno costruiti da zero, intendiamo intanto concentrarci su quanto c'è. Parliamo di una rete di piste ciclabile di circa 50 km, dieci percorsi per coprire distanze medie di circa 5 chilometri. E serviranno per collegare i quartieri al centro. Non stiamo parlando di percorsi per cicloturisti da 10-20 km, ma tracciati funzionali per chi si muove in città».

LO STUDIO

La ciclopolitana nasce dall'analisi di un dato: la maggior parte del traffico cittadino è formato da persone che prendono l'auto per percorrere non più di 3,5-4 chilometri all'interno del territorio comunale, muovendosi dalla periferia verso il centro. Utenza che, magari, potrebbe decidere abbandonare l'auto se avesse un'alternativa: «E noi stiamo lavorando per dare questa alternativa - continua il vicesindaco - ci siamo concentrati su chi percorre 3-4 chilometri perché possono essere quelli più interessati a utilizzare la bicicletta con le giuste condizioni. Difficilmente invece puoi convincere a usare la bici una persona che deve percorrere 10-20 chilometri per andare al lavoro». La ciclopolitana ideale è quella dove la bici non incontra mai pedoni o auto: «Per la maggior parte dei percorsi sarà così - assicura De Checchi - poi, ovviamente, ci sono dei punti che presentano più criticità di altri». Tradotto: non sempre sarà possibile evitare ogni contatto, soprattutto dentro il centro storico dove bici e pedoni si contendono praticamente gli stessi spazi.

I TEMPI

Per posizionare la cartellonistica è iniziato il conto alla rovescia, per ultima la ciclopolitana ci vorrà più tempo: «Vogliamo ultimare la fase di armonizzazione dei percorsi esistenti, quindi creando collegamenti e attrezzandoli in sicurezza, entro la fine del mandato. Fondamentale sarà il capitolo della manutenzione. Realizzeremo un' App specifica per raccogliere tutte le indicazioni su dove intervenire. Pensiamo di allestire lungo i percorsi, soprattutto all'altezza dei parcheggi, anche delle stazioni di bike-sharing creando così uno scambio fondamentale per snellire la viabilità».

