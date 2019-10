IL PROGETTO TREVISO Gli immobili comunali inutilizzati, e in città non ne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Gli immobili comunali inutilizzati, e in città non ne mancano, riconvertiti in strutture per social e co-housing come ostelli, foresterie, residenze per gli anziani. La Giunta ha approvato uno strumento urbanistico che facilita questa riconversione e, allo stresso tempo, avviato una ricognizione in tutto il patrimonio immobiliare per trovare gli edifici adatti. Il primo della lista è palazzo Moretti, per anni sede degli ambulatori dell'Usl 2 e di alcune associazioni e adesso in cerca di una nuova sistemazione. L'idea di...