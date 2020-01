IL PROGETTO

TREVISO «Entro l'estate inizierà il trasloco alla Cittadella della Istituzioni». Per la Camera di Commercio parte il conto alla rovescia. Il palazzo di piazza Borsa verrà riqualificato e poi finirà sul mercato, ma non diventerà un buco nero del centro storico: lo garantisce il presidente Mario Pozza e lo ribadisce anche il sindaco Mario Conte. «Stiamo attendendo l'ultima carta dal ministero -fa il punto Pozza- dopo di che potremo iniziare ad adeguare la sede all'Appiani che è nuova, ma ha bisogno di qualche aggiustamento prima di poter accogliere i nostri uffici. Per l'estate, spero già per giugno o nella peggiore delle ipotesi entro la fine dell'estate, potremo iniziare le fasi del trasloco». Cruciale resta il destino del palazzo in centro: «La nostra idea è di riqualificare non solo il palazzo della Borsa, ma anche la zona circostante che comprende via Fiumicelli, la piazza e giardinetti di Sant'Andrea. Poi lo metteremo sul mercato». A quel punto Pozza, assieme al suo consiglio, deciderà se venderlo o darlo in locazione. L'unica cosa certa e che sarà un'operazione che dovrà rendere non meno di 30 milioni di euro, tanto quanto l'ente camerale ha dovuto dare alla Fondazione Cassamarca per l'acquisto della nuova sede nella cittadella.

INTERESSAMENTI

Ad ogni modo alla porta di Pozza hanno già iniziato a bussare i primi privati interessati all'operazione. Si parla anche di un grosso marchio commerciale pronto a investire per un immobile in quella posizione. Il progetto di riqualificazione è ancora segreto, ma è praticamente certa la creazione di una galleria commerciale che andrà a collegare i giardinetti alla piazza per un complesso che avrà anche una parte residenziale. Troveranno spazio alcuni negozi che andranno a formare un piccolo centro commerciale caratterizzato da singole botteghe, nel cuore del centro storico. Sempre nello stesso stabile continueranno a trovare posto anche lo sportello dello Iat e il salone della Borsa definitivamente trasformato in spazio espositivo e sala conferenze.

L'OBIETTIVO

«Abbiamo intenzione di valorizzare tutta la zona dal punto di vista urbanistico - riprende il presidente - piazza Borsa è un bivio che introduce sia a piazza dei Signori che alla stazione ferroviaria. E va preservata». Ca' Sugana è pronta a fare la propria parte. Il sindaco, già in passato, ha annunciato l'intenzione di aprire un tavolo di concertazione con la Camera di Commercio per pilotare l'opera di riqualificazione. L'interesse del primo cittadino ha comunque un obiettivo: evitare che piazza Borsa rimanga senza un presidio troppo a lungo. Stessa preoccupazione anche da parte del centrosinistra, del Pd in particolare, che ha chiesto all'amministrazione non solo di vigilare su cosa accadrà in quel quadrante, ma anche di guidarne lo sviluppo. Nei prossimi mesi, sull'argomento, la discussione è destinata a scaldarsi.

VIALE MONTE GRAPPA

Ma la città, prima o poi, dovrà fare i conti anche con un altro problema: si fanno sempre più concrete le voci di un altro trasloco, quello di Guardia di Finanza e Intendenza di Finanza dalla Cittadella di viale Monte Grappa a all'ex caserma Salsa. Le fibrillazioni nella maggioranza sono note: ci sono state almeno due riunioni tra consiglieri e giunta per discutere del futuro dell'Appiani, che diventa ancora più importante se si considera l'intenzione di elaborare un nuovo Piano degli Interventi. Il Demanio comunque sta lavorando da tempo a questo trasloco, quasi un atto dovuto per rispettare le direttive in tema di contenimento dei costi: le sedi degli apparati statali dovranno trovare spazio in immobile di proprietà demaniale in modo da risparmiare sugli affitti. L'ex caserma è il luogo ideale: una parte verrà riconvertita a nuova casa della Finanza e un'altra finirà al Comune, che la metterà a disposizione di associazioni culturali e sportive. L'incognita qui sono i tempi: se la consegna della fetta destinata al Comune è ormai imminente, mancano solo le ultime firme che dovrebbero arrivare entro la fine di gennaio; resta invece ancora in sospeso l'iter per il trasloco delle fiamme gialle e per gli uffici finanziari. Non si prevedono decisioni nel breve. A Ca' Spineda, sede della Fondazione Cassamarca, proprietaria della cittadella, però sono tranquilli. Il contratto d'affitto col ministero - che paga circa un milione di euro all'anno di affitto - è ancora in vigore e prima di vedere l'ex caserma risistemata passerà del tempo. E quando dovesse arrivare una disdetta si valuterà la situazione: «Il problema della cittadella non è certo l'attrattività, a oggi sono rimasti disponibili solo circa 300 metri quadrati, il resto è tutto venduto o affittato. Nel caso, le alternative non mancano».

