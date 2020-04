IL PROGETTO

TREVISO C'è voluto uno studio di Marca per scoprire come le alterazioni di gusto e olfatto possano anticipare l'arrivo del coronavirus. Ci hanno pensato gli specialisti dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Ca' Focello di Treviso, coordinati dal professore Paolo Boscolo Rizzo, a delineare con attenzione il problema studiando circa duecento pazienti dell'Uls 2 in isolamento domiciliare. Il professor Boscolo-Rizzo, a capo del team internazionale di ricercatori italiani e britannici, ha infatti studiato le implicazioni delle alterazioni olfattive nel Covid-19.

L'ANALISI

Lo studio, poi pubblicato sulla prestigiosa rivista Jama(The Journal of the American Medical Association) dimostra così come un alterato senso dell'olfatto o del gusto possa essere un indicatore precoce di infezione da Sars-Cov-2. «L'obiettivo della ricerca - spiegano dal Ca' Foncello - era di stimare la prevalenza, l'intensità e il timing di insorgenza di un alterato senso dell'olfatto o del gusto nei pazienti con infezione da Sars-Cov-2».

LA CONCLUSIONE

«Abbiamo condotto un'indagine trasversale su 202 pazienti dell'Uls 2 con tampone positivo al nuovo coronavirus, moderatamente sintomatici e in isolamento domiciliare spiega Boscolo-Rizzo, dell'équipe di Orl del Ca' Foncello, oltre che membro del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova -. I dati hanno evidenziato come alterazioni dell'olfatto o del gusto siano segnalate dal 65% dei pazienti con infezione da Sars-cov-2 e spesso siano il primo sintomo della malattia».

Proprio per questo è necessario prestare attenzione a tutti i i sintomi che si possono avvertire in questo periodo di contagio!: «Poiché soggetti poco sintomatici sono importanti diffusori della malattia - aggiunge il professore Boscolo Rizzo - suggeriamo, durante la pandemia di Covid-19, l'auto-isolamento per i pazienti che lamentano un'alterazione dell'olfatto o del gusto, in attesa dell'esecuzione e dell'esito del tampone. Proponiamo inoltre l'inclusione delle alterazioni dell'olfatto o del gusto negli elenchi dei sintomi pertinenti di Covid-19 riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.»

