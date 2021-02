IL PROGETTO

POSSAGNO Un laboratorio di restauro per monitorare il patrimonio canoviano e un intervento conservativo sul celebre Autoritratto, l'olio su tela di lino realizzato a fine Settecento: due progetti per annunciare la riapertura al pubblico, oggi, del Museo Gypsotheca Canova di Possagno. L'autoritratto da scultore, che Canova firmò nel 1799 per rimarcare il suo lavoro, fa parte del patrimonio custodito a Possagno che ha bisogno di restauro: il Museo ha già in mano il progetto che prevede una serie di interventi volti riportare la tela alla sua bellezza originaria. Questo lavoro coincide con il nuovo laboratorio di restauro che il Museo inaugura proprio in occasione della riapertura. «Il progetto rappresenta un'entità operativa e organizzativa di primaria importanza per la tutela e la conservazione del patrimonio - spiega la direttrice del Museo Canova, Moira Mascotto - Sarà inserito all'interno di quelle che erano le Cucine di Casa Canova. Vi sarà la possibilità, per i visitatori attenti tema della conservazione, di fare delle visite e di poter interagire con gli operatori in merito alle attività promosse». Quanto all'Autoritratto, «lo stato di conservazione dell'opera è discreto - fa eco la restauratrice - probabilmente un primo intervento di restauro è avvenuto intorno agli anni Settanta, ma alcune puliture si rendono necessarie. La superficie pittorica ha uno sporco grasso e una vernice molto offuscata che altera la lettura della cromia originale». Con la riapertura del Museo Gypsotheca Antonio Canova si danno avvio alle celebrazioni degli Anniversari canoviani che vedranno il loro culmine nel 2022, ricorrenza dei 200 anni della morte dello scultore.

