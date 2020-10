Il professor Andrea Crisanti alla lectio inaugurale dell'Università Popolare dell'asolano. Il padre della strategia dei tamponi contro il coronavirus sarà protagonista questo pomeriggio alle 15 al teatro Maria Bambina di Crespano di Pieve del Grappa. Un segnale forte quello che arriva proprio dall'Università popolare, istituzione che vuole continuare ad operare anche in un periodo difficile e delicato come questo. «Nonostante tutte le difficoltà -spiega il presidente Daniele Ferrazza- abbiamo deciso di proporre anche quest'anno il nostro programma, più ricco e solido che mai. Un segnale forte, unito e coraggioso, rivolto soprattutto al futuro e alla fascia di popolazione che impaurita rischia il venir meno della propria rete sociale». Dunque, si parte: per il venticinquesimo anno l'Università popolare dell'Asolano torna a proporre a tutti - giovani e meno giovani- una serie di lezioni di attualità, storia, filosofia, geopolitica, ambiente, letteratura, Europa. «Per la Lectio inaugurale, oggi avremo ospite Andrea Crisanti, il padre della strategia dei tamponi che ha consentito al Veneto di reggere prima e reggere meglio all'urto del virus. E poi tanti e tanti altri. Un grazie di cuore a tutti gli amici del direttivo dell'Università popolare Auser, che hanno condiviso questa scelta». Gabriele Zanchin

