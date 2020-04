L'INCHIESTA

TREVISO «I risultati delle autopsie? Me li aspettavo. Ora attendiamo però che vengano effettuati gli altri due esami su altrettanti decessi, a quel punto sarà possibile tirare le fila. E nel corso delle indagini sentiremo anche i vertici della struttura sanitaria». Così il procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa il giorno dopo l'esito dei due post mortem condotti sull'operatore sanitario 54enne Angelo Fantucchio e sull'ospite di Casa Fenzi Giuseppe Forner, 92 anni. Entrambi, dicono i riscontri autoptici, sono morti a causa del Covid 19. Sabato mattina alle 10 sarà la volta degli esami autoptici della 95enne Liviana Girardi Liviana e del 70enne Vincenzo Satia, anche loro deceduti nella Rsa coneglianese su cui hanno puntato l'attenzione le indagini coordinate dal pubblica ministero Anna Andreatta.

GLI ACCERTAMENTI

La Procura di Treviso ha aperto una fascicolo per atti relativi, per il momento senza ipotesi di reato né indagati, su 30 decessi registrati nella struttura per anziani dall'inizio della pandemia. L'obiettivo è sapere il perché di quelle morti e soprattutto se siano da attribuire al mancati rispetto di tutte le procedure fissate per limitare gli esiti del contagio. Sul punto indagano anche i Nas dei carabinieri, che hanno sequestrato le cartelle cliniche e tutta la documentazione che possa risultare utile a stabilire se a Casa Fenzi siano state seguite con scrupolo tutte le indicazioni arrivate dalla Regione e dalla Usl in quei giorni. «È chiaro - dice Dalla Costa - che in quella struttura per anziani all'inizio si è creato un grande caos, lo stesso che ha investito centinaia di strutture simili in tutta la Penisola. L'inizio dell'epidemia è stato contrassegnato da una confusione su quello che si doveva fare e questo ha certamente alimentato la disorganizzazione che ha portato poi alla creazione di enormi i focolai della malattia. È una situazione in cui si è cercato di fare il meglio che si poteva ma successivamente sono arrivate disposizioni molto stringenti da parte da un lato della Regione e dall'altro delle autorità sanitarie. Per questo le autopsie rappresentano un punto di partenza: ora dobbiamo chiarire come il virus si è propagato, se ad esempio Fantucchio sia morto perché è venuto a contatto con gli ospiti di Casa Fenzi magari infettandosi nel periodo i cui gli operatori sanitari non avevano le mascherine o se invece il contagio con il Covid sia avvenuto altrove e se quindi dentro alla casa di riposo per anziani il 54enne abbia inavvertitamente contribuito alla sua diffusione». E lo stesso discorso vale per Forner. «Vogliamo determinare - spiega il Procuratore della Repubblica- come sia avvenuto il contatto, se il 92enne sia stato infettato da un altro ospite oppure se la malattia lo possa aver raggiunto e aggredito una volta che è stata portata da fuori. In ogni caso non lasceremo nulla al caso».

SCAMBIO DI ACCUSE

A Casa Fenzi 112 dodici ospiti su 190, praticamente una percentuale pari al 60%, sono risultati positivi al Covid cosi come su 160 operatorio sanitari 47 si sono ammalati di Corona virus. Che ci fossero delle difficoltà lo hanno subito messo in chiaro anche i vertici della struttura per anziani che hanno chiamato in causa anche l'Azienda Sanitaria locale per le problematicità riscontrate nel reperimento dei dispositivi di protezione individuale. L'Uls per contro ha presentato subito in Procura tutti la documentazione relativa alla gestione dell'emergenza. «Siamo stati infangati ingiustamente - ha detto il direttore Francesco Benazzi - il presidente di Casa Fenzi ci ha accusato di non aver attuato tutte le misure di precauzione. Sbagliando perché possiamo dimostrare di aver fatto tutto quello che c'era da fare e aver agito sempre correttamente». Il 19 marzo secondo Benazzi la Uls 2 aveva chiesto a tutte le case di riposo di fornire un feedback sull'attuazione dell'isolamento. «Ma la risposta di Casa Fenzi - spiega Benazzi - è arrivata soltanto il 18 aprile. Evitiamo allora di lanciare accuse che alla prova dei fatti vengono sistematicamente smontate». Nei 20 giorni successivi di picco dell'emergenza si faticava a trovare i dispositivi di protezione, i distributori erano sommersi dagli ordini e avevano loro stessi dei problemi a reperirli. «Il 7 aprile però - torna a dire il direttore della Uls 2 - abbiamo chiesto a tutte le Rsa di farci avere il quadro del fabbisogno. E a Casa Fenzi, in particolare, abbiamo fornito tutto quello che ci era stato richiesto».

Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA