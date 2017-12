Il procuratore De Bortoli: «Era un uomo speciale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVOCATOTREVISO Non ci sono notizie di giudiziaria che valgano quella che non avremmo mai voluto dare: Mauro Bosco è morto, improvvisamente. Se lo è portato via un attacco di cuore. Ma nessuno, in Tribunale a Treviso, sembra rassegnarsi. Non si parlava d'altro ieri mattina nel palazzo di Giustizia, davanti alle aule, in Procura, negli uffici delle varie sezioni civili, nell'aula dei procedimenti davanti al giudice di pace. Ma dove è Mauro, possibile che sia vero? Bosco era conosciutissimo ma soprattutto amato e ben voluto da tutti. Due...