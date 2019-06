CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOTREVISO (de.bar) Lo avevano già fermato al mattino e gli avevano sequestrato tutte le cianfrusaglie che voleva vendere spacciandole per gadget originali. Ma lui ci ha riprovato ancora poco dopo, spostando il suo banchetto non lontano da dove era stato beccato la prima volta dalla Guardia di Finanza. Ed è scattata una seconda denuncia. Protagonista della vicenda un 33enne di Torino che il 13 maggio del 2017, giorno in cui Treviso ha ospitato l'adunata nazionale degli Alpini, si era preparato alla festa mettendo in vendita gadget...