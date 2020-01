Il processo aprirà le porte alle vittime

L'ipotesi d'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata formulata dalla Procura apre le porte alle vittime. Chiunque, in qualsiasi parte d'Italia o anche all'estero, abbia acquistato azioni dal 2012 al 2015 potrà costituirsi parte civile al processo. Tutti gli altri, ovvero quelli che hanno acquistato obbligazioni o azioni di veneto banca in anni precedenti, potranno farlo in quello parallelo per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza bancaria. «Al momento le denunce pervenute sono circa 3.500 - dichiara il pm Massimo De Bortoli, titolare dell'inchiesta assieme alla collega Gabriella Cama - ma mi aspetto che il numero salga o meglio, che sia inesorabilmente destinato a salire. A processo potremmo ritrovarci molte più potenziali vittime che presentano richiesta di risarcimento dei danni subiti, per assurdo potremmo arrivare anche a diecimila». I legali che rappresentano i truffati si sono infatti già mossi in tal senso. E gli inquirenti sostengono che si tratterà di un maxi processo, sperando che i due filoni d'inchiesta confluiscano in un solo e unico procedimento penale. In questo sono confluite anche le parti offese dell'indagine aperta a Potenza, che andrà quindi a chiudersi con una richiesta di archiviazione per gli indagati, tra i quali figurano anche alcuni dipendenti di Veneto Banca che sono stati scagionati dai due magistrati trevigiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA