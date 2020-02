IL PROBLEMA

TREVISO Se da un lato i supermercati possono sorridere a livello di affari, meno contenti dello stato di allerta da coronavirus sono i negozi all'interno dei centri commerciali. Proprietari e lavoratori osservano frotte di persone che spingono carrelli colmi di alimenti lungo i corridoi ma di clienti ne contano qualche decina. È il rovescio della medaglia della corsa alla spesa, che premia i beni di largo consumo e boccia quelli cosiddetti superflui. Avere dei numeri riguardo il calo delle vendite è prematuro. Certamente salta all'occhio la scarsa presenza di gente che solitamente affolla i centri commerciali, specialmente nel weekend. La paura di stare a contatto con molte persone si fa sentire, tanto che il passaggio davanti alle vetrine è limitato solamente al percorso dalle casse del supermercato presente nelle strutture e l'uscita più vicina per portare la spesa in auto.

LA CONSIDERAZIONE

«È un riflesso che purtroppo tanti negozianti si aspettavano - afferma un lavoratore de La Castellana - Passati i primi giorni legati alla paura, come pensano altri colleghi, le cose si sistemeranno e i clienti torneranno ad affollare anche i nostri negozi. Sono giornate particolari che non diventeranno la regola». In effetti il via vai nei corridoi dei centri commerciali non è drasticamente diminuito a livello numerico: i clienti ci sono ma si muovono più in fretta, per non rimanere troppo tempo in un luogo chiuso e a contatto con una marea di sconosciuti. Un problema che si pongono anche i direttori dei supermercati: «Sono stati chiusi i teatri, i cinema, le scuole - commenta il responsabile di un altro grande punto vendita trevigiano - Noi non abbiamo paura di contagi perché igienizziamo i locali spesso proprio per la presenza di alimenti freschi. Certo è che anche da noi c'è un'alta densità di persone e non facciamo controlli all'ingresso. Credo che questo clima di paura porti la gente ad assumere atteggiamenti che vanno contro il buon senso».

LA PREOCCUPAZIONE

Esistono però anche negozi che, al pari dei supermercati, che in questi giorni di allerta registrano un aumento considerevole di clienti. In primis le parafarmacie, tappa obbligata prima o dopo la spesa al market. Le richieste sono comuni: igienizzanti per le mani e il viso, guanti in lattice, mascherine e amuchina (che sono un miraggio) e qualsiasi altro prodotto per combattere il raffreddore o il mal di gola, paracetamolo compreso. «La prima domanda dei clienti da qualche giorno a questa parte è sempre la stessa, nonostante il cartello esposto all'ingresso: quando vi arriva l'amuchina? - afferma un farmacista de La Castellana - All'improvviso tutti sembrano aver compreso che lavarsi spesso le mani è fondamentale per evitare di contrarre forme virali. Se c'è una cosa buona in questo momento è che la gente, finalmente, terrà più in considerazione l'igiene personale e la propria salute». Anche le erboristerie non sentono un calo di presenze in negozio. I prodotti per la persona sono tra i più ricercati.

