CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRIMO GIORNOTREVISO Tutti a caccia dei seggiolini per bimbi con sistema anti-abbandono. Ieri i negozi della Marca sono stati letteralmente presi d'assalto da genitori e nonni. In poche ore sono state finite le scorte in magazzino. Già nel pomeriggio era una missione impossibile riuscire a comperare un seggiolino di ultima generazione dotato di avviso acustico che suona nel momento in cui si ferma la macchina senza far scendere il bambino. Nelle stesse ore i municipi sono stati tempestati di telefonate da parte di famiglie che chiedevano...