IL PRIMO GIORNO

TREVISO Meno di 300 prenotazioni su 756 posti disponibili. Sono partite a rilento le cinque giornate organizzate dall'Usl della Marca per vaccinare il personale sanitario del territorio contro il coronavirus prima di iniziare ad aprire la campagna anti-Covid alla popolazione, cominciando per il momento dagli oltre 15mila ottantenni trevigiani nati nel 1941 e nel 1940. Ieri nel polo vaccinale straordinario allestito nel centro culturale di Riese Pio X si sono presentati esattamente 280 operatori della sanità. Alla fine sono stati occupati poco più del 37% dei posti.

I NUMERI

Non un numero enorme se si pensa che da qui a venerdì l'Usl punta a vaccinare 6mila persone tra dottori degli ospedali da recuperare, medici di famiglia (fino a ieri ne mancavano quasi 130 su 512), specialisti del territorio, liberi professionisti, odontoiatri (in tutto circa 750), infermieri, medici in formazione e iscritti al sesto anno di Medicina che lavorano in ospedale. Si spera che l'adesione possa impennarsi. Già per la giornata di oggi si contano 501 prenotazioni. A quello di Riese, poi, si aggiungeranno anche altri due centri vaccinali per il personale sanitario: la sala congressi dell'ospedale di Treviso e il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano. «Aspettiamo un paio di giorni per fare le valutazioni sull'adesione spiegano dall'azienda sanitaria adesso verranno aperte le nuove sedi vaccinali: può essere che molti abbiano semplicemente scelto di prenotarsi nella struttura di riferimento per il proprio distretto». Tutti i vaccini della Pfizer già scongelati (vanno conservati a 75 gradi sottozero) verranno ovviamente recuperati. La richiesta non manca. Anzi. Oltre alle prossime sedute per il personale sanitario, questa settimana verranno completati i richiami nelle case di riposo. E dalla prossima si procederà con le prime iniezioni nelle rsa che avevano focolai di coronavirus in corso. Proprio nelle case di riposo, nel frattempo, i contagi si sono drasticamente ridotti. Durante la seconda ondata si era arrivati a contare più di mille positivi. Adesso sono 125: nel dettaglio, 40 anziani su 6.085 e 85 operatori su 6.930. Per quanto riguarda i medici che lavorano negli ospedali, la situazione è ormai definita. In queste cinque giornate verranno recuperati i pochi camici bianchi che per vari motivi avevano saltato la prima chiamata all'interno delle strutture.

L'ADESIONE

Su tale fronte l'adesione, al netto di chi non può vaccinarsi per problemi di salute, punta verso il 100%. Per questo non desta troppa preoccupazione l'invito generale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici a non far lavorare eventuali camici bianchi no-vax a contatto con i pazienti. «I medici degli ospedali che per vari motivi non si sono vaccinati nel primo giro all'interno delle strutture sono stati richiamati insieme ai medici del territorio fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca e ad oggi tra i medici ospedalieri non risulta che ci sia nessuno con posizioni no-vax». Una conferma indiretta arriva anche dall'azzeramento dei contagi tra il personale in servizio negli ospedali di Treviso e Conegliano. Nel complesso, sono rimasti solo 9 i dipendenti dell'Usl in quarantena o in isolamento domiciliare perché positivi o contatti di casi positivi. Passando al resto della popolazione, è confermata l'apertura della campagna anti-Covid a partire dal 16 febbraio per i 15.026 trevigiani nati nel 1941 e nel 1940. In questi giorni stanno arrivando le lettere di convocazioni con l'appuntamento già fissato nei quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba; l'ex Foro Boario di Oderzo; il Palaingresso di Godega; il centro culturale Casa Riese a Riese. A marzo si continuerà vaccinando 43.493 pazienti oncologici con meno di 80 anni (verranno chiamati dai reparti di Oncologia, mentre gli over80 seguiranno le convocazioni per fascia d'età), più i lavoratori dei servizi essenziali, come i 9mila insegnanti, forze dell'ordine, farmacisti, autisti di bus e corriere del trasporto pubblico e così via. Alle 7mila dosi di vaccini a settimana consegnate da Pfizer, proprio dall'inizio di marzo dovrebbero progressivamente aggiungersi anche 40mila dosi targate AstraZeneca. I sindacati del mondo della scuola hanno puntato il dito contro la presunta ridotta efficacia di quest'ultimo siero che verrà usato per gli insegnanti. Ma dall'Usl rassicurano: «Bisogna partire da un presupposto: piuttosto di non avere un vaccino, meglio averne uno che copre anche tra il 60 e il 65%, perché comunque va a evitare le malattie importanti, a partire dalla polmonite da Covid conclude Benazzi nemmeno l'antinfluenzale copre al cento per cento».

Mauro Favaro

