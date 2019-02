Il primo esempio: i 36 appartamenti Ater a Santa Bona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOdal nostro inviatoBRUXELLES «Tune non è una cosa astratta, ma una realtà estremamente concreta. Abbiamo aperto un tavolo tecnico che, una volta al mese, si riunisce per elaborare progetti, fare proposte, analizzare e risolvere problemi. E la nostra prima proposta l'abbiamo già presentata alla Ue». Stefano Busolin si prende il palcoscenico offerto dal Parlamento europeo e dal convegno sul ruolo delle pubbliche utilities e sull'esperienza trevigiana organizzato nel Bip House of the Capital Region, palazzo nel centro nobile della...