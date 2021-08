Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRIMARIOTREVISO «La morte improvvisa durante una crisi epilettica è molto rara, ma possibile. Eventi di questo tipo sono già stati descritti in letteratura medica. Non è ancora del tutto chiaro il motivo per il quale un attacco epilettico possa portare alla morte. Tra le ipotesi ci sono le aritmie cardiache o il soffocamento. Ma pur se rara, la Sudden death, come viene definita, non è impossibile». A parlare è Marco Bonifati,...