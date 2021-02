LA CAMPAGNA

TREVISO «Per i medici vaccinarsi è un dovere etico e deontologico». Non ha dubbi Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei medici di Treviso, oltre che odontoiatra con studio a Silea. C'è anche lui tra i 6mila operatori della sanità in servizio nel territorio che si vaccineranno contro il coronavirus nella finestra di quattro giorni, dall'8 all'11 febbraio, che l'Usl della Marca ha messo a disposizione degli specialisti liberi professionisti, medici di famiglia (ne mancano 128 su 512), dentisti, infermieri, medici in formazione e iscritti al sesto anno di Medicina che lavorano negli ospedali. Guarini si sottoporrà alla prima iniezione martedì mattina al Ca' Foncello. «Ho aspettato la convocazione per i liberi professionisti spiega e ho prenotato il primo posto che ho trovato disponibile». L'Ordine dei medici ha fornito all'azienda sanitaria gli indirizzi mail dei propri iscritti. Lo stesso ha fatto l'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso. Adesso tutti possono prenotarsi online.

IL MONITO

Le iniezioni per gli operatori della sanità verranno eseguite in tre centri, uno per distretto: l'ospedale di Treviso, il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X e il Palaingresso di Godega. L'adesione si preannuncia elevata. L'Ordine dei medici, comunque, è pronto a mettere sotto la lente la posizione dei camici bianchi che dovessero rifiutare il vaccino anti-Covid. «Un medico non può rinnegare la sua formazione scientifica e deve fidarsi delle istituzioni che la rappresenta, in questo caso le istituzioni chiamate a vigilare sulla sicurezza mette in chiaro Guarini se fai il medico e prescrivi dei farmaci è evidente che gli stessi farmaci sono stati approvati. Di conseguenza, come ci si fida per i farmaci che si prescrivono, bisogna fidarsi anche dei vaccini che sono stati autorizzati». «E poi c'è soprattutto il dovere di tutelare la salute dei pazienti. Questo è un bene supremo aggiunge ecco perché per i medici vaccinarsi è un dovere etico e deontologico». Davanti a rifiuti non spiegabili, l'Ordine dei medici di Treviso non esclude la possibilità di arrivare ad aprire dei procedimenti disciplinari. Non solo nel caso di dottori che dovessero arrivare a sconsigliare il vaccino ai propri pazienti. Pur senza un obbligo generale, per i camici bianchi potrebbe bastare il semplice rifiuto personale. «Come Ordine ci riserviamo di valutare tutte le posizioni che potrebbero destare qualche perplessità conferma Guarini anche perché il rifiuto di un medico a vaccinarsi può ingenerale una sorta di ingiustificato allarmismo a livello della popolazione generale. Da qualunque punto di vista si guardi la questione, la responsabilità dei medici è evidente». L'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso è a sua volta pronto a valutare eventuali rifiuti tra i propri iscritti. Anche dopo l'incontro online con il professor Carlo Agostini, direttore della Prima medicina del Ca' Foncello, però, i dubbi sembrano scemati. «Non abbiamo più ricevuto telefonate da persone che pensano di non vaccinarsi rivela la presidente Samanta Grossi penso che alla fine anche i dubbiosi si vaccineranno».

L'AUTORIZZAZIONE

Oltre ai vaccini, poi, la lotta al Covid a breve potrà contare anche sugli anticorpi monoclonali. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), guidata da Giorgio Plaù, ha dato un via libera straordinario all'inserimento di due anticorpi monoclonali prodotti da Regeneron e Eli Lilly nelle terapie per i pazienti a domicilio che rischiano di sviluppare forme gravi di infezione. «Oltre e accanto ai vaccini, rappresentano una grande risposta spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl grazie agli anticorpi monoclonali è possibile intervenire subito in caso di infezione. Una volta bloccata, i soggetti positivi potranno poi essere vaccinati a distanza di tre mesi dalla negativizzazione». Il via libera viene applaudito anche da Fiorenzo Pastro, presidente del gruppo anziani e pensionati di Confartigianato. Che però invita a fare di più. «È un'ottima notizia, ma non basta sottolinea serve un'accelerata su tutta la linea: le autorità competenti devono potenziare e incentivare, con opportuni finanziamenti, le ricerche e le sperimentazioni per le cure Covid-19 in tutti i settori».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

