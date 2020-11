Sabato mattina nella chiesa abbaziale di Monastier si terrà una messa solenne per la celebrazione del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II; al margine, saranno nominati i vincitori del Premio internazionale dedicato alla memoria di Papa Wojtyla, giunto alla sua XVI edizione. Quest'anno, a causa dell'emergenza epidemiologica, non ci sarà una cerimonia pubblica, ma la celebrazione eucaristica solenne sarà comunque trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook dell'Unione nazionale Cavalieri d'Italia sezione di Treviso, nel pieno rispetto delle normative europee sulla privacy. La messa sarà celebrata dal parroco di Monastier mons. Luigi Dal Bello e presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli e concelebrata con le altre autorità ecclesiastiche presenti. Fra i premiati dell'edizione 2020 ci saranno Roberto Rigoli (direttore Unità Operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell'Ulss 2), Maria Rosaria Laganà (prefetto di Treviso), don Gianni Biasi (parroco di Negrisia di Piave TV); Filippo Gherlinzoni (direttore dell'Unità di Ematologia presso l'Ospedale Ca' Foncello di Treviso); Giorgio Polegato (amministratore delegato di Astoria Wines); Marzio Chizzolini (direttore Unità operativa complessa Oculistica di Camposampiero Cittadella PD); Antonio Ongaro (Presidente Associazione Retina Veneto APS); Alberto Bottari de Castello (arcivescovo). (fe.flo.)

