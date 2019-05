CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIOTREVISO Non solo licei. Un futuro possibile, in grado di offrire concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro passa anche attraverso gli istituti professionali. Per conoscere anche questa possibilità, da 40 anni Confartigianato Formazione organizza laboratori destinati alle scuole medie. Il format si è chiuso con le premiazioni al concorso per la miglior opera realizzata con l'obiettivo di abbellire il sottopasso della stazione ferroviaria. Gli studenti della classe 2^A dell'istituto comprensivo Serena sono i vincitori...