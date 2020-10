L'ANNUNCIO

TREVISO «Prepariamoci a un Natale ridimensionato. Di certo non vedremo le belle scene dello scorso anno, con il grande albero che si accende in piazza a tutta la gente attorno». Il prefetto Maria Rosaria Laganà conferma quello che in tanti immaginano: le misure restrittive in arrivo e soprattutto la curva dei contagi in costante e, purtroppo, veloce ascesa, gettano una lunghissima ombra sulle prossime festività natalizie. Nessuno può prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni ma, vista la situazione, è difficile pensare che a dicembre la crisi della pandemia possa essere già superata.

LO SCENARIO

«Non lo so cosa accadrà - premette il prefetto - magari a dicembre la situazione sarà un po' migliore. È vero che la curva dei contagi sta salendo velocemente me è anche vero che non siamo nella situazione della scorsa primavera. È come sta velocemente salendo, altrettanto velocemente potrebbe scendere. Me lo auguro proprio e per questo invito tutti alla prudenza, a seguire le regole e a rispettare gli orari. Detto questo non penso però che sia possibile di vivere un Natale come quello degli anni scorsi. Certe cose, come la festa di piazza per accendere il grande albero, dobbiamo dimenticarcele. Almeno per questo 2020». Il prefetto però invita a non perdersi d'animo: «Sarà l'occasione per passare un Natale veramente in famiglia, sicuramente in tono minore rispetto al passato. Ma la salute, è inutile dirlo, è di gran lunga più importante».

SEGNALI

Intanto nella Marca la tensione cresce e c'è chi teme che, prima o poi, possano anche verificarsi clamorose manifestazioni di protesta: «Non registriamo particolari tensioni - replica il prefetto Laganà - certo, ci sono i legittimi timori di chi teme le ripercussioni per le proprie attività dei vari provvedimenti. Ma ricordo che delle limitazioni ci sono già. Sono sicura invece che prevarrà il buon senso della gente. E dai sindaci mi aspetto che mandino segnali di distensione, che parlino con i propri cittadini per spiegare bene la situazione». Intanto questo fine settimana sarà dedicato alla mappatura del territorio: «Le forze dell'ordine valuteranno le varie situazioni, soprattutto di sera, attorno ai locali più frequentati. Poi mercoledì faremo un comitato sicurezza per esaminare tutti i dati e valutare se ci sono richieste da parte dei sindaci di prendere dei provvedimenti di chiusura. E parliamo comunque di chiusura di piazze o strade dalle 21 in poi, quando la maggior parte degli esercizi commerciali sono chiusi e prevedendo comunque il transito di residenti. Ma sono convinta che simili provvedimenti non serviranno».

P. Cal.

