LE NUOVE REGOLE

TREVISO «È un po' come col meteo: se piove ci si ripara con l'ombrello. E così con la mascherina, che dovrà essere utilizzata anche all'aperto». L'esempio è più che calzante visto l'aumento dei contagi e il rischio, incrociamo le dita perché non accada, di una nuova ondata. A proporre il paragone è il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà che invita i cittadini, ora più che mai, a rispettare le nuove disposizioni del Governo in vigore, per chi non lo sapesse, dalla giornata di ieri. La novità più importante riguarda ovviamente l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. «Molti lo facevano già - sottolinea il prefetto -, ma evidentemente si è voluto dare un taglio a situazioni ambigue, come nel caso di assembramenti in cui di fatto era difficile stabilire e controllare il rispetto della distanza di sicurezza. Così è molto più chiaro: se si è all'aperto, con la possibilità di incrociare altre persone, la si deve mettere. È un principio di salvaguardia della propria salute e di quella degli altri. E quindi, in questa situazione, di civiltà».

IL MONITO

La norma, in pratica, prevede l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratore, oltre che negli ambienti chiusi, in tutti i luoghi all'aperto eccezion fatta dei casi in cui, per caratteristiche e circostanze, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Nelle strade, in pratica, bisognerà sempre portare la mascherina. «Bisogna tenerla il più possibile - taglia corto il prefetto -, perché è un sistema di autodifesa. Fuori dai bar, lo vedo con i miei occhi, ci sono spesso gruppi di persone che chiacchierano e stanno molto vicine. Ecco, va bene se si è seduti e si sta consumando da bere o da mangiare, ma altrimenti bisogna fare quello che possiamo anche considerare un piccolo sacrificio, ma di vitale importanza». Anche perché, volenti o nolenti, le multe per chi sgarra vanno dai 400 euro in su.

I CONTROLLI

Le forze dell'ordine, dopo la prima fase di sensibilizzazione dei cittadini, passeranno alle vie dei fatti con le multe. «I controlli, pianificati settimanalmente dalla questura, verranno implementati anche su questo fronte - spiega Laganà -, ma non è che si può essere in ogni angolo di strada. Serve che i cittadini collaborino. La situazione, per il momento è sotto controllo, perché nonostante i tanti positivi i ricoveri sono pochi e la maggior parte dei pazienti è asintomatico. Ma bisogna tenere alta la guardia». In prima linea, nel capoluogo, ancora una volta la polizia locale di Treviso. «Ci sono ancora molte persone che non conoscono i dettagli della nuova norma - ammette il comandante Andrea Gallo -, ma nonostante questo, già da tempo, quasi tutti indossano sempre la mascherina. Le regole alla fin fine sono chiare: se si è all'aperto con possibilità di incrociare qualcuno (si esclude solo l'attività sportiva), bisogna metterla. E attenzione, la regola vale anche per chi è a bordo di un veicolo, comprese bici, monopattini e motorini. Anzi, in questo caso la sanzione aumento di un terzo». Discorso diverso invece se si è in auto (ma da soli o con conviventi, altrimenti è obbligatoria), considerata un luogo isolato. Intanto, il sindacato di polizia Coisp lamenta l'ennesimo decreto la cui applicazione ricadrà su chi si sacrifica ogni giorno per garantire la sicurezza, a 360 gradi dei cittadini. «Con quale personale dovremmo fare i controlli - afferma il segretario Berardino Cordone -, e soprattutto, come dobbiamo comportarci con soggetti che rifiutano di indossare le mascherine e di stare in quarantena»?

Alberto Beltrame

