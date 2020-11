IL COMMENTO

TREVISO «La zona gialla? L'abbiamo conquistata e ora dobbiamo mantenerla. Serve uno sforzo da parte di tutti. Dal canto loro le forze dell'ordine potenzieranno i controlli, ma tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte per evitare ulteriori restrizioni». Il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà guarda con fiducia alla situazione trevigiana e veneta. Lo spauracchio zona arancione, per il momento, è passato, ma la situazione evolve di settimana in settimana ed è solo con buoni dati che si potrà vincere la battaglia, parallela a quella sanitaria contro il Covid-19, per impedire una nuova stretta su attività economiche e produttive, scacciando l'incubo di un lockdown generale.

LA SITUAZIONE

Ad incidere non sono solo i dati su ricoveri e contagi, ma anche la situazione degli ospedali, dai posti letto disponibili alle sale di rianimazione. «I numeri, benché alti, è inutile dire il contrario, non stanno mettendo in crisi il sistema ospedaliero - spiega il prefetto -, e questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Ci auguriamo che la curva smetta di salire e che entro dicembre la situazione possa già essere migliorata». Ma nulla è gratis, servirà uno sforzo da parte di tutti nel cercare di rispettare al massimo tutte le disposizioni anti contagio. «Dobbiamo conquistarcela, e dobbiamo farlo subito, non possiamo aspettare, perchè come abbiamo visto, il virus non risparmia nessuno. Onestamente nella Marca non ho percepito, da parte dei medici e dell'azienda sanitaria in generale, particolare preoccupazione. Non sono stati mai usati toni particolarmente allarmistici».

IL COPRIFUOCO

La novità più importante del nuovo Dpcm riguarda certamente il divieto di uscire di caso, salvo motivi di lavoro, studio o di stretta urgenza, dalle 22 alle 5 del mattino. Un vero e proprio coprifuoco, che dovrà essere rispettato a tutti i costi e fatto rispettare. «Il limite delle 22 a questo punto era il minimo, fare altrimenti non era possibile. I controlli ci sono e ci saranno, sia per quanto riguarda i locali, sia per gli spostamenti delle persone - afferma Laganà -, ma è chiaro che le forze dell'ordine non potranno mai essere ovunque. È per questo che il mio invito va a tutta la popolazione e alla responsabilità di ciascuno». Come accaduto per gli svariati dispositivi emanati dallo scorso marzo ad oggi, anche per alcuni passaggio dell'ultimo Dpcm ci saranno dei chiarimenti. «Ci hanno chiamato alcuni sindaci per chiederci ad esempio il passaggio sui mercati del fine settimana, in particolare per quelli all'aperto - precisa il prefetto di Treviso -. Sarà la Regione, già nelle prossime ore, a dare dei chiarimenti tramite le cosiddette faq (frequently asked questions, si perdoni l'inglesismo), ma si sappia che molte questioni di dubbio interpretativo verranno superate con l'uso estensivo dei divieti». Altrimenti per ogni regola si rischia di trovare una trafila di eccezioni.

