Il prefetto: «Comportamento criminoso, multe più salate»

LA PREVENZIONETREVISO Il prefetto di Treviso Mariarosaria Laganà non usa mezze misure: «Il comportamento di chi mette a rischio la propria vita e quella altrui utilizzando il telefonino mentre guida è criminoso: il disegno di Legge approvato che inasprirà le multe a chi sgarra va nella giusta direzione». Per questo il giro di vite annunciato dalla polizia locale di Treviso, che nei prossimi giorni avvierà dei controlli straordinari servendosi di agenti in borghese e auto non riconoscibili per stanare chi messaggia, naviga sui social o...