Il prefetto al 51° Stormo «Un supporto al Paese»

LA VISITATREVISO Prima visita ufficiale per il prefetto Maria Rosaria Laganà al 51° Stormo di Istrana. Accolta dal Comandante Colonnello Massimiliano Pasqua il prefetto ha conosciuto gli attuali impegni dello Stormo non solo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali, con uomini e velivoli del Reparto impegnati nell'operazione Inherent Resolve in Kuwait a supporto della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico.I MEZZIMolto apprezzata e di interesse è stata l'esposizione relativa all'impiego dual use degli AMX intendendo con...