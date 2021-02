IL PRECEDENTE

TREVISO Prima del Consorzio Stabile Lm Group e del Consorzio Stabile la Marca di Jessica Messina (figlia di Nicola Messina), per i quali la Prefettura di Treviso ha emesso un'interdittiva antimafia nei giorni scorsi, un identico provvedimento era stato preso nei confronti del Consorzio Stabile Real Europe Group, con sedi a Padova e a Treviso. A guidare la Real Europe un'altra ex candidata alle ultime elezioni comunali, in quota Carroccio, la 40enne coneglianese Valeria Cacciolato, che a sua volta lavora per la Service & Consulting di Nicoletta Pozzobon, moglie di Nicola Messina. Un intreccio che da un lato svela un sistema familiare di impresa piuttosto comune, dall'altro, secondo tre diverse prefetture, rischia di nascondere scenari poco trasparenti.

L'interdittiva antimafia nei confronti del Consorzio è stata firmata a maggio dello scorso anno dal prefetto Renato Franceschelli. Iil provvedimento era stato preso sulla scorta di numerosi indizi di vicinanza a consorterie criminali rilevati a carico di società che, nel tempo, sono entrate a far parte della compagine consortile, ritenuti potenziali veicoli di infiltrazioni della mafia, della ndrangheta e della camorra in base alle diverse zone in cui le consorziate avevano la loro sede ed il centro degli interessi economici.

La società gestita da Cacciolato era stata cancellata dalle white list. Una decisione che aveva fatto infuriare l'ad della Real Europe, che aveva assicurato di non aver nulla a che fare con alcun tipo di consorterie. Spiegando, di fatto, che i consorzi, a differenza delle cooperative, offrono servizi alle imprese per fornire loro i requisiti necessari per partecipare ai bandi di gara. Ma che non c'è alcuna affiliazione né influenza sulle decisioni del cda. «Nel caso fossero infiltrate dalla criminalità non potrebbero indirizzare in alcun modo le nostre scelte - il suo ragionamento -. Se un cliente è un mascalzone non significa che lo sia anche chi gli fornisce un servizio». Anche per la Cacciolato la politica era stato, nel 2018, una semplice toccata e fuga. Una sessantina di voti durante l'ultima tornata elettorale tra le file della Lega e nulla più. L'interdittiva aveva sollevato però un certo imbarazzo in seno al Carroccio, anche se il sindaco Conte ha specificato e ribadito che all'epoca della composizione della lista non c'era, e non ci poteva essere, alcun dubbio, neppure remoto, sul nome della Cacciolato. (a.belt)

