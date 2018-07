IL PRECEDENTE CORTINA Il progetto più bello realizzato come presidente della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PRECEDENTECORTINA Il progetto più bello realizzato come presidente della Fondazione Dolomiti Unesco? «Il percorso Dolomiti accessibili, per poter far provare il privilegio di questi luoghi anche ai portatori di handicap». Mariagrazia Santoro, ex assessore alle infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia ricorda i due anni da presidente della Fondazione come meravigliosi. Insediatasi nel 2016, ha resistito fino al 2018, quando la vittoria della Lega di Massimiliano Fedriga ha provocato la redistribuzione degli incarichi....