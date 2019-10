CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PRECEDENTE CASIER Il video di lei che culla la sua bambina, che le canta una canzone, è ancora impresso negli occhi e nel cuore di tutti. Aveva appena 29 anni, Glory Obibo, la giovane nigeriana arrivata in Italia su un barcone, morta ad agosto per un tumore al seno, tre mesi dopo aver dato alla luce la sua bambina. Smetteva di cantare, Glory, in quel video. E iniziava a parlare nella sua lingua. Cosa dicesse, qualsiasi donna poteva intuirlo: salutava quella figlia che doveva lasciare. L'addio più difficile, rotto dalla commozione. Il suo...