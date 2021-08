Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRECEDENTEALTIVOLE L'ultima rapina in provincia risale a solo due settimane fa: il 10 agosto tre uomini incappucciati si sono introdotti in casa di una coppia di 81enni di Altivole, Giuseppe e Dina Dal Bello; li hanno raggiunti in camera e hanno anche puntato un coltello alle loro gole per farsi dare quello che avevano nascosto in armadi e cassetti, circa 4mila euro. Una rapina-lampo, con attimi di puro terrore per i coniugi in balia degli...