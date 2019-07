Il pm: «La verità giudiziaria venne confermata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TRIBUNALE TREVISO «Non mi permetto di entrare nel merito del processo, e di una sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto Sante Covre responsabile della morte di Corrado Pianca e Paola Longo». Così il procuratore generale di Venezia Antonio De Lorenzi, che nel 1996 pm a Treviso chiese l'ergastolo per il muratore, poi comminato dalla Corte d'assise presieduta dal giudice Arturo Toppan. «Posso soltanto dire che Sante Covre ha sempre tenuto in aula un atteggiamento corretto e rispettoso. E che però davanti ai giudici ha scelto,...