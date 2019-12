Il pm De Bortoli: «Agli amici davano soldi sulla parola»

L'ANALISI

TREVISO «Se a un cliente che chiedeva il mutuo veniva fatta una tac della sua situazione finanziaria, ad altri, legati da buoni rapporti personali con i vertici, i soldi sono stati dati praticamente sulla fiducia». Nelle parole del pm Massimo De Bortoli c'è il nocciolo di una delle questioni intorno a cui ruota l'ipotesi su cui si reggono le indagini per bancarotta, avviate proprio dal magistrato trevigiano. E che serve a rispondere alla domanda centrale di tutta la vicenda del crac: perché Veneto Banca è andata gambe all'aria? La crisi finanziaria, che poi si trasferisce sull'economia cosiddetta reale, coglie l'ex popolare come una delle banche più esposte per effetto di un'attività di credito che negli anni ha pompato enormi risorse nel territorio: mutui, prestiti, fidi, credito alle imprese. Miliardi che fruttano al valore del costo del denaro fino a quando non arriva la recessione che ingrippa il meccanismo.

Sui bilanci di Veneto Banca iniziano a pesare e non poco le sofferenze di chi non ce la fa più a reggere la rata, che sia una famiglia o una impresa. L'operazione di salvataggio, si sa, passa anche attraverso una massiccia collocazione di azioni e gli aumenti di capitale, ma non basta. La ragione è uno dei pilastri delle ipotesi di De Bortoli: una parte di quelle sofferenze erano prevedibili, denaro elargito fino al 2015 a una ristretta cerchia di conoscenti se non proprio amici. Senza garanzie, senza la sicurezza che i soldi tornassero a casa. Più di un'ipotesi, se già il 17 febbraio del 2015, giorno del blitz della Finanza nella sede centrale e dell'arresto di Consoli, la faccenda dei prestiti sospetti erogati senza tutele era il presupposto della mega perquisizione mandata persino in diretta su tutti i telegiornali.

Quando si tira la riga per verificare lo stato o meno di insolvenza della banca, chiesta in origine da alcuni ex azionisti patrocinati dall'avvocato Luigi Fadalti, viene fuori che in nessun caso la liquidazione poteva avvenire in maniera ordinata soddisfacendo tutti i creditori. C'è infatti il peso di quei crediti solo in parte saldati dai debitori illustri, non migliaia ma milioni di euro. «Una bancarotta non si realizza in poco tempo» spiega De Bortoli, che ritiene come non aver adottato anche nei confronti dei vip i criteri stabiliti dagli algoritmi che profilano il merito creditizio del cliente qualunque rappresenterebbe di per sé già un fatto distrattivo.

