IL PLAUSO

TREVISO «Il sindaco ha fatto benissimo a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i luoghi pubblici di Treviso. Solamente così si può davvero ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Il distanziamento sociale in determinate condizioni può non essere una garanzia assoluta: basta un po' di vento in più per corriere il rischio che delle goccioline infette si diffondano oltre la distanza minima, dando vita a nuovi contagi». Salvatore Cauchi, medico di famiglia di Pieve di Soligo, segretario regionale dello Snami, sindacato dei dottori di base, condivide in tutto e per tutto la scelta di Mario Conte, primo cittadino di Treviso, di introdurre l'obbligo di indossare le mascherine non solo nei negozi, ma anche lungo le strade della città. «È una decisione che appoggiamo totalmente sottolinea il medico anzi, forse andava presa già qualche settimana fa. E non solamente a Treviso».

Cauchi non ha alcun tipo di dubbio in merito. Dopotutto è stato proprio lui, nella veste di segretario del sindacato Snami del Veneto, a presentare nei giorni scorsi una querela contro la Regione e le aziende sanitarie per la carenza dei dispositivi di protezione individuale. Sulla stessa linea c'è anche Bruno Di Daniel, medico di famiglia di Maserada, segretario provinciale dello Snami. «Il problema maggiore è la trasmissione del coronavirus ad altri da parte delle persone che non presentano alcun sintomo tira le fila Di Daniel per questa ragione è cosa assolutamente buona e giusta che tutti girino indossando le mascherine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA