La solidarietà e la vicinanza in questi tempi di coronavirus non conoscono steccati. Tantomeno a livello di età. Come è capitato in questi giorni a Crocetta, quando negli uffici comunali è stata recapitata una piccola scatola, con allegata una lettera. Grande la sorpresa dei dipendenti una volta aperto il pacco: dentro c'erano mascherine e confezioni di gel igienizzante. Destinatari i bambini della seconda C della classe elementare di Crocetta. Autore del bel gesto, colmo d'amore e di attenzione nei confronti dei suoi compagni di scuola, il piccolo Gioy, un ragazzino dotato di grande sensibilità verso gli amichetti. Nella lettera, il giovane benefattore ha scritto parole semplici ma anche di speranza: «Mi avete (proprio così ndr) mancato un po'. Vi volevo regalare qualcosa, in questo periodo serve proteggersi dal coronavirus. Vi ho regalato delle mascherine e l'igienizzante mani. Ci vediamo quando è finito questo inferno. Vi salutiamo, ci incontreremo a scuola». Una volta letto il contenuto, gli impiegati presenti hanno pensato di affidare la consegna del materiale ai volontari della Protezione civile, già impegnati in questo difficile momento nell'effettuazione di ogni genere di servizio a favore della popolazione. Così i responsabili hanno fotocopiato la lettera e, una volta individuati i compagni di classe destinatari del tenero pensiero di Gioy, hanno iniziato la distribuzione. «È un bel gesto che non deve passare inosservato hanno commentato dalla Protezione civile - infatti davanti gli occhi di questo bambino donatore, ci sarà in futuro un adulto responsabile ed altruista». Un dono, quello del ragazzino, che dimostra quanto solo restando uniti e dandosi una mano sarà possibile sconfiggere la pandemia. Il gesto ha ricevuto numerosi commenti, tutti di ringraziamento, sulla piazza virtuale. C'è chi, da genitore di un compagno di classe di Gioy, il pacchetto con mascherine e gel se l'è visto recapitare a casa. Qualcun altro ha sottolineato i meriti della famiglia nell'aver educato bene il proprio figlio.

