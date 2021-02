IL PIANO

VITTORIO VENETO Si torna in zona gialla e la biblioteca civica di Ceneda e il Museo della Battaglia riaprono così al pubblico, anche se con delle limitazioni dettate dalla pandemia. Si dovrà invece attendere per gli altri musei civici vittoriesi, abitualmente aperti il sabato e la domenica. «Nel frattempo afferma l'assessore alla cultura Antonella Uliana proseguono le attività di programmazione in vista della ripartenza. Continua anche il progetto in Australia, e la prossima tappa della mostra con gli scatti del fondo Marzocchi sarà ad aprile a Bundaberg, per chiudere poi ad Adelaide. E la prossima settimana, nell'aula civica del Museo della Battaglia, andremo a registrare a porte chiuse un concerto di flauto e chitarra, con la flautista vittoriese Federica Lotti, che sarà poi disponibile sul canale YouTube del Comune. In questo momento manteniamo attivi i nostri spazi». Il Museo della Battaglia riaprirà al pubblico la settimana prossima, martedì 9 febbraio dove è stata prorogata la mostra temporanea Dopo la guerra allestita da Sintesi&Cultura lo scorso settembre. «Gli altri musei restano al momento chiusi, come pure palazzo Todesco dove la mostra fotografica Vittorio Sessanta Settanta è congelata e sarà prorogata, alla riapertura, per un paio di mesi per permettere a tutti di vederla». Riaperta da ieri la biblioteca, dal lunedì al venerdì (previa prenotazione). Anche Montebelluna può contare sul suo Meve, il Memoriale della Grande Guerra, visitabile il giovedì e il venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e senza prenotazione.

Claudia Borsoi

