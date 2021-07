Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Visite anche fuori provincia, a partire da Feltre, sale operatorie in funzione per 12 ore al giorno pure di sabato fino alla fine di settembre e straordinari dei medici in libera professione aziendale. Sono i tre binari del piano messo a punto dall'Usl della Marca per recuperare le oltre 13mila prestazioni sanitarie non urgenti, esattamente 13.418, sospese nel picco peggiore dell'epidemia da coronavirus. «In questo modo...