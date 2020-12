IL PIANO

TREVISO Valzer degli uffici: il piano di redistribuzione dei dipendenti di Ca' Sugana inizierà la prossima settimana e coinvolge una cinquantina di figure professionali. Il nuovo piano, progettato dai dirigenti e approvato dall'assessore al personale Alessandro Manera, nasce dall'esigenza di dare contiguità fisica tra uffici e vertici. Nel dettaglio il primo a spostarsi sarà il settore Istruzione che, con lo Sport, da Ca' Sugana traslocherà all'Appiani. A tornare in centro, a palazzo Rinaldi, saranno invece ambiente e politiche comunitarie. E anche la mobilità dall'attuale sede della polizia locale tornerà in città, sempre a Rinaldi. Il trasloco sarà effettuato in tre tranche, due delle quali entro la fine del 2020. Intanto a Palazzo Rinaldi si avvieranno alcuni lavori interni per adattare gli uffici.

LE SCELTE

«La nuova redistribuzione di deleghe tra i dirigenti imponeva una razionalizzazione degli uffici - spiega Manera - di fatto oggi il dirigente Stefano Barbieri da palazzo Rinaldi si sposterà a Ca' Sugana ed è giusto che ambiente, politiche comunitarie e mobilità siano in edifici vicini». L'assessore spiega di considerare Rinaldi e Ca' Sugana un'unica sede. È una redistribuzione chiesta dalle nuove figure apicali che obbedisce ad una ratio precisa: velocizzare il lavoro. E se i dirigenti hanno tre sedi diverse devono passare il proprio tempo in macchina». A beneficiare dell'avvicinamento, allo stato dei fatti, sarà soprattutto Barbieri che vedrà arrivare in centro tutti gli uffici che prima erano dislocati tra Appiani e via Castello D'Amore. Stefano Pivato, che ha i referati alle politiche sociali e all'istruzione, dovrà comunque muoversi da via Vittorio Veneto (in cui c'è il suo ufficio e la sede del sociale) all'Appiani dove avrà sede dalla prossima settimana l'istruzione e successivamente lo sport.

LA POLEMICA

Ma c'è chi parla di blitz. «Niente di tutto ciò. Scelta obbligata perchè ad oggi non c'è la possibilità di avere una sede in via Vittorio Veneto, dove ci sono gli uffici del sociale e dove, seguendo questa logica, dovrebbero trovare spazio sport e istruzione», conferma Manera. Dalla prossima settimana così una cinquantina di dipendenti inizieranno le manovre di trasferimento e si installeranno nelle nuove sedi. In alcuni casi bisognerà attendere che siano effettuati alcuni lavori di sistemazione degli uffici a palazzo Rinaldi.

Elena Filini

