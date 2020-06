IL PIANO

TREVISO Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio verranno riaperti tutti gli sportelli dei Cup, tranne quello di borgo Cavalli, per fissare esami e visite specialistiche. Dopodiché i telefoni dei centri di prenotazione verranno praticamente spenti per una settimana: «Chiederemo a tutti di non chiamare». In questo periodo senza telefonate in entrata verranno accettate le prenotazioni di chi si presenterà allo sportello ma soprattutto si sfrutteranno le linee libere per richiamare tutte le persone che nell'ultimo mese hanno faticato a contattare i centralini intasati dalle richieste. Quello messo a punto dall'Usl della Marca è un piano di reset per rimettersi in pari in seguito alla fine del blocco delle attività non urgenti che era stato imposto dell'emergenza coronavirus. Dopodiché si potrà tornare definitivamente alla normalità. «In una settimana riusciremo a smaltire tutte le richieste spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria poi si potrà ripartire senza più problemi. Abbiamo già chiesto a tutti i gestori di raddoppiare le linee telefoniche. Entro la prima settimana di luglio sarà tutto a posto». L'accesso agli sportelli fisici dei Cup avverrà ovviamente seguendo le misure di prevenzione contro la diffusione del virus. A cominciare dal centro all'interno del Ca' Foncello.

Oltre al pre-triage ai varchi dell'ospedale, ci saranno degli operatori che regoleranno i flussi e che faranno rispettare le distanze di sicurezza anti-contagio. Il Cup di borgo Cavalli, invece, per il momento resterà chiuso: qui non ci sono gli spazi necessari per poter gestire le code osservando le limitazioni per ridurre al minimo il rischio di contagi. I primi Cup a riaprire dopo l'emergenza Covid, seguendo il calendario in vigore prima dell'epidemia, sono stati quelli del distretti di Asolo, Borso del Grappa, Pederobba, Giavera, Riese Pio X, Vedelago e Valdobbiadene. Adesso toccherà progressivamente a tutti gli altri. Così si alleggerirà il carico di lavoro dei centri di prenotazione, che nell'ultimo mese è letteralmente esploso. Dopo la ripresa delle attività ordinarie negli ospedali e nei poliambulatori, gli sportelli sono stati subissati dalle telefonate. Le chiamate sono quasi raddoppiate. Nel mese di maggio se ne sono contate in tutto oltre 208mila. Un numero enorme se si pensa che nello stesso mese dell'anno scorso ci si era fermati a 140mila. Nel distretto di Treviso, in particolare, si è passati da quasi 50mila a 99.449 chiamate. Negli altri distretti il salto è meno ampio, ma comunque non indifferente: ad Asolo si è passati da 54mila a 67mila telefonate e a Pieve di Soligo da 36mila a 42.500.

Il nuovo servizio con il quale l'Usl punta a evitare che gli utenti restino appesi al telefono si chiama Ti richiamiamo noi. Nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto è già partita la sperimentazione. Qui gli utenti possono prenotarsi sul sito internet dell'Usl della Marca scegliendo giorno e ora nella quale essere chiamati direttamente dal Cup per prenotare un esame o una visita specialistica. Il punto di vista, in sostanza, viene rovesciato. E' inutile che una persona chiami varie volte o attenda a lungo al telefono sperando che si liberi la linea - è il ragionamento - meglio prevedere degli slot con scaglioni già definiti facendo in modo che sia lo stesso centro a chiamare chi prende appuntamento. Se le cose andranno per il meglio nel distretto di Conegliano e Vittorio Veneto, il servizio Ti richiamiamo noi verrà esteso a tutto il trevigiano. Discorso simile per prenotare il prelievo del sangue: l'obiettivo è fare in modo che a breve tutti possano prenotarsi su sito dell'Usl, dando anche la possibilità di disdire partendo dall'Sms di conferma.

Mauro Favaro

