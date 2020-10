IL PIANO

TREVISO Tensostrutture, palestre, palazzetti dello sport, giardini, biblioteche, sale parrocchiali e vecchie scuole. La campagna contro l'influenza stagionale cambia volto nell'epoca del coronavirus. I medici di famiglia che lo desidereranno potranno continuare a vaccinare i propri pazienti nei loro soliti ambulatori. Chi invece non se la sente di fare le iniezioni nello studio dove vengono accolti tutti, può usare una delle strutture esterne messe a disposizione da Comuni, parrocchie, associazioni e così via. Sono complessivamente 65. Sarà la campagna contro l'influenza più capillare di sempre. L'Usl della Marca ha acquistato quasi 210mila dosi di vaccino. Il 50% in più rispetto all'anno scorso. Basteranno? «Le persone che rientrano nelle categorie a rischio assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria potranno essere tutte vaccinate contro l'influenza stagionale. Non ci sono problemi». Vuol dire gli over 60, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone costrette a convivere con pesanti patologie. Per gli altri potrebbe essere un po' più complicato, almeno inizialmente.

LA LISTA

Dal 12 ottobre i medici di famiglia cominceranno a convocare le persone con più di 65 anni e quelle più giovani colpite da patologie a rischio. Si andrà per appuntamento. Oltre agli ambulatori tradizionali, a Treviso potranno essere usate anche sedi esterne come le tensostrutture delle parrocchie di Santa Maria del Rovere e di Sant'Angelo. A San Biagio c'è la disponibilità del palazzetto dello sport di Olmi. A Casier e Dosson si è pronti ad aprire le palestre. Stesso discorso per la palestra della scuola media Gramsci di Casale sul Sile. A Mogliano potrà essere usata la sede del distretto. A Castelfranco i medici di famiglia hanno la possibilità di fare i vaccini contro l'influenza in una sala del centro don Ernesto Bordingon di via Bassano. A Resana c'è la disponibilità della sala parrocchiale Santi Vittore e Corona nella frazione di Castelminio. Mentre a Vedelago gli appuntamenti potranno essere fissati nella sala riunioni del distretto. A Montebelluna c'è la disponibilità del centro civico Il postale di Busta. Molti medici di famiglia operanti nel territori dell'ex Usl 8, comunque, hanno deciso di eseguire le vaccinazioni direttamente nei loro ambulatori, senza spostarsi in strutture esterne. In attesa che nelle prossime ore arrivi la conferma ufficiale, al momento il discorso vale per i comuni di Asolo, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso, Cornuda, Crocetta, Fonte, Giavera, Loria, Maser, Monfumo, Nervesa, Pederobba, Riese, San Zenone, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago. Di seguito, a Quinto i medici potranno vaccinare nell'ex scuola Pio X.

LE ALTRE STRUTTURE

A Istrana c'è la disponibilità del centro di Ca' Celsi. Per Povegliano c'è il centro sociale di Santandrà. A Ponzano verranno allestiti dei gazebo all'esterno degli ambulatori dell'ex Utap. A Villorba sarà possibile utilizzare la palestra comunale di Fontane. Spresiano ha messo a disposizione una sala della biblioteca. Per Carbonera c'è la sala comunale Aldo Moro. A Fontanelle e Mansuè si apriranno le porte delle palestre comunali. A Oderzo si potrà usare anche la struttura dell'ex Foro Boario. A San Polo c'è la sede del distretto. E a Salgareda si prevede anche l'utilizzo del giardino e del parcheggio della sede della medicina di gruppo: in drive-in se piove o a piedi in caso di bel tempo. A Motta di Livenza c'è la sede del distretto. A Meduna si potrà usare una sede messa a disposizione dal Comune. Il quadro si chiude con la disponibilità a Miane di una sala del Comune. A Cordignano c'è la Casa degli Alpini. A Cappella Maggiore il salone del municipio. A Vittorio Veneto si userà anche una palestra. A Conegliano c'è la disponibilità dell'area prelievi al piano terra del De Gironcoli, più una sala del Comune. E per San Vendemiano c'è la sala Alpini. (m.fav)

