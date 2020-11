IL PIANO

TREVISO Tamponi per il coronavirus anche nelle farmacie. Sono già un centinaio quelle del trevigiano pronte a organizzarsi per erogare il servizio. Il progetto è in fase di definizione. Ma ormai sembra solo questione di tempo. L'accordo di massima di fatto c'è già. Il via libera della Regione dovrebbe arrivare entro fine mese. Dopodiché l'Usl della Marca inizierà a distribuire i tamponi. Le farmacie potranno così trasformarsi in tanti piccoli Covid Point. I piani allo studio prevedono test su appuntamento. Nelle strutture verranno ricavati percorsi dedicati per chi deve sottoporsi al tampone, senza incroci con gli altri clienti. Se i locali non lo consentono, le farmacie potranno anche mettere in piedi delle strutture esterne. L'unico nodo è quello del personale.

IL PERSONALE

Il test deve essere effettuato da un infermiere. Non è facile reperirne. «Non c'è ancora niente di ufficiale, ma 98 farmacie hanno già evidenziato la disponibilità ad attrezzare le loro strutture per fare i tamponi rapidi rivela Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite molto dipende dalla conformazione dei locali. Tra i problemi maggiori c'è la carenza di infermieri. Ma anche questo potrebbe essere risolto, magari stringendo accordi con le associazioni degli infermieri e definendo un calendario con dei turni». Alcune farmacie stanno già offrendo il servizio attraverso accordi con laboratori privati. Lo schema sarebbe essenzialmente lo stesso. Quel che è certo è che dopo i 6mila tamponi al giorno eseguiti nei Covid Point dell'Usl e quelli fatti dai medici di famiglia, con l'attivazione delle farmacie il sistema di controllo per il Covid diventerebbe sempre più capillare. A proposito dei medici di famiglia, molto hanno già terminato la prima tranche di 35 tamponi rapidi inviata dal commissario Domenico Arcuri. «A breve ne verranno distribuiti altri messi a disposizione dalla Regione», assicurano dall'Usl.

L'EPIDEMIA

Lo sforzo deve essere massimo davanti all'impennata dei contagi. Solo ieri ne sono emersi altri 744 nella Marca. I ricoveri continuano ad aumentare. Ad oggi sono 481 i pazienti positivi ospiti negli ospedali. Tra questi, aumentano anche i ricoveri nelle Terapie intensive. A livello provinciale al momento sono occupati 38 letti su un totale di 56. Quasi il 70% di quelli già aperti. Restano 18 posti a disposizione tra tutti gli ospedali trevigiani. In particolare a Vittorio Veneto e Montebelluna, dove ci sono rispettivamente 8 e 6 pazienti, si è quasi al tutto esaurito. Ma l'Usl, rispondendo a un'interpellanza di Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana, consiglieri comunali di opposizione a Vittorio Veneto, invita a non guardare questi numeri in modo statico. «Per le Terapie intensive restiamo in zona gialla, non rossa. Ci sono ancora 18 posti a disposizione. E siamo pronti a ulteriori incrementi, in caso di necessità. Ma non apriamo letti per tenerli fermi: seguiamo le esigenze, passo dopo passo mette in chiaro il direttore generale Francesco Benazzi a Treviso abbiamo 8 posti letto liberi. Qui possiamo aggiungerne altre 17. Per recuperare il personale, però, bisognerebbe ridurre altri servizi. Per questo si procederà solo se sarà necessario. E a Oderzo ci sono 4 posti letto liberi».

POSTI SUPPLEMENTARI

Poi arriva il focus sulla Rianimazione del Covid Hospital di Vittorio Veneto. «Sono già stati attivati otto posti di Terapia intensiva, che possono arrivare fino a 18, con l'aumento delle risorse già presenti in tale servizio tira le fila Benazzi per quanto riguarda gli altri 4 posti letto previsti, va sottolineato che avevamo già stanziato due milioni di euro e definito l'avvio dei lavori. Poi però la struttura del commissario Arcuri ha detto che tali interventi andavano finanziati con fondi nazionali. Adesso stiamo attendendo. L'iter è in fase di revisione. Nei giorni scorsi l'ufficio tecnico ha effettuato le necessarie rivalutazioni. I lavori, comunque, partiranno entro Natale».

Mauro Favaro

