IL PIANOTREVISO Stanno per nascere le liste d'attesa provinciali per superare i confini delle tre ex Usl. A prima vista può sembrare un paradosso, ma in realtà in questo modo molti pazienti che abitano ai margini dei distretti potranno vedersi fissare appuntamenti più vicini a casa. Per i cittadini di Istrana, ad esempio, tecnicamente nel distretto di Treviso, sarà più semplice prenotare una visita o un esame negli ospedali di Castelfranco e Montebelluna, che ricadono nel distretto di Asolo. Di fatto si vanno a regolare flussi interni...