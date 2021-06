Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Sono 70 gli infermieri di famiglia che potrebbero prendere servizio nella Marca per arginare la carenza di medici di base. L'idea rilanciata ieri da Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, piace in primis all'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso. Quest'ultimo chiede di essere coinvolto nella definizione del progetto, evitando di metterlo in piedi solo sull'onda della situazione di emergenza. Ma le...