IL PIANO

TREVISO Si dividono gli auditorium, si abbattono muri interni per ampliare le classi e si installano pareti mobili per modificare le metrature. Allo stesso tempo, poi, si spostano porte d'ingresso, si svuotano laboratori per far posto a nuove aule, si recuperano anche i magazzini e si rivede pure la distribuzione delle centraline elettriche. Si potrebbe chiamare edilizia di precisione. L'obiettivo è solo uno: recuperare fino all'ultimo centimetro disponibile all'interno delle scuole superiori per accogliere quanti più studenti possibile nel rispetto delle distanze anti-contagio. La Provincia ha varato un piano da 350mila euro che comprende una lunga serie di piccole ma fondamentali modifiche in 26 edifici scolastici del trevigiano. Grazie a questi interventi si ricaveranno 50 aule e 23 locali destinati a laboratori e uffici. E nel conto vanno aggiunte altre 20 classi recuperate attraverso l'affitto di edifici esterni. «Verranno complessivamente ricollocati 2.261 studenti», sottolineano dal Sant'Artemio.

I LAVORI

I lavori sono iniziati. È una corsa contro il tempo. E il piano verrà progressivamente ultimato anche dopo l'inizio delle lezioni. Non ci solo le due maxi operazioni che porteranno al recupero dell'ex sede del Giorgi in zona Ghirada a Treviso, pronta per il Besta dal 12 ottobre, e all'adattamento di parte del vecchio ospedale di Castelfranco per ospitare i ragazzi del Maffioli. Nella succursale del Duca degli Abruzzi nel campus di San Pelajo verranno smontati gli impianti dei laboratori per permettere la realizzazione di nuove aule. Al Besta si spostano le centraline elettriche per far posto a più banchi. Nella sede del Luzzatti si procederà alla sistemazione dei cornicioni. Al liceo classico Canova verrà sostituito il tappeto sintetico del campo da calcetto accanto alla sede storica. E al Palladio si procederà con la compartimentazione delle aule a servizio del liceo scientifico Da Vinci (scese da 7 a 4). Restando a Treviso, il liceo artistico potrà contare su mille metri quadrati presi in affitto dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, oltre all'utilizzo della sala conferenze del polo museale di Santa Caterina. Al Da Collo di Conegliano verranno rimosse le pareti mobili per aumentare la capienza di alcune aule. Al liceo scientifico Marconi, sempre a Conegliano, verranno scollegati i tubi del laboratorio di fisica. Anche al Pittoni verranno demolite alcune pareti. Così come nelle tre sedi del Cerletti, il corpo A, l'ex Corazzin e l'ex Latteria, dove è previsto anche lo spostamento di alcune porte. Per il Cerletti è stato inoltre prorogato l'affitto degli spazi della parrocchia Santi Martino e Rosa, l'auditorium della parrocchia San Pio X e l'alloggio per 30 studenti dal convitto in Casa Toniolo. Per quanto riguarda Vittorio Veneto, verrà sistemato l'ingresso nord del Beltrame attraverso la posa di una nuova pavimentazione. Qui verranno montati anche nuovi 5 container. Al liceo classico Flaminio, per il quale è stata confermata la locazione dell'istituto del Caburlotto, si toglieranno alcuni mobili per aumentare la capienza delle classi. L'aula magna dell'istituto d'arte Munari verrà divisa con una parete insonorizzata manovrabile. Stesso discorso per il Sansovino di Oderzo.

LA SOLUZIONE

All'Obici, invece, verranno ricavate quattro nuove aule realizzando delle pareti in cartongesso nei locali dell'aula magna e della biblioteca e verranno abbattuti dei muri per ampliare altre aule e spostate delle porte per aumentare il numero di banchi. Nell'istituto Scarpa di Motta verranno ricavate nuove aule installando una parete scorrevole nell'ex palestra. Lo stesso accadrà nell'aula magna del Martini di Castelfranco. Al Rosselli, sempre a Castelfranco, verrà abbattuto un muro e verranno installati nuovi punti di alimentazione elettrica. L'istituto Nightingale potrà contare sugli spazi presi in affitto nel palazzetto dello sport della parrocchia. A Valdobbiadene il Verdi si allargherà in 4 aule del palazzo comunale Celestino Piva. Nella sede del Maffioli di Montebelluna, infine, è stata prevista l'installazione di due container.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA