Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Seimila tamponi in più al giorno. Dall'inizio della settimana prossima salirà a oltre 14mila il totale dei test per il coronavirus eseguiti ogni 24 ore nella Marca. E non si esclude nemmeno la possibilità di aprire nuovi centri, anche temporanei. L'Usl è pronta a raddoppiare la potenza di fuoco nei propri Covid Point, reclutando personale aggiuntivo, per riuscire a far fronte all'aumento delle richieste in vista...