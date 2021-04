Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Riparte la campagna anti-Covid. Dopo il momentaneo stop a causa della carenza di vaccini, adesso sono state recuperate quasi 2mila dosi. Non ancora un numero enorme. Ma quanto basta per riprendere la programmazione. E nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di circa 80mila dosi. Alla fine si sono perse solo due giornate: quella di ieri e quella di domani. Da lunedì di Pasquetta si riprenderà a vaccinare in sette centri...