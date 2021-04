Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOTREVISO Partirà lunedì il nuovo centro vaccinale anti-Covid in modalità drive-in nell'area dell'ex dogana di Treviso. Sarà il primo della Marca al quale si potrà stabilmente accedere in auto e potrà accogliere fino a 1.500 persone al giorno. Nella stessa sede, parallelamente, si continuerà a eseguire anche i tamponi. Di seguito, ci sarà un altro centro in drive-in. Verrà allestito al posto del Covid Point nel parcheggio della...